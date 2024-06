Fonte : ilfattoquotidiano di 1 giu 2024

“Attualmente – ha chiarito la D’Alessandro – non c’è un allarme né per la balneazione né per quello che riguarda le attività subacquee e turistiche”. Proprio per monitorare questa avanzata sono stati sviluppati diversi strumenti e in particolare è stato messo in campo il progetto Worms Out avviato proprio dall’OGS e che coinvolge anche le Università di Modena e Reggio Emilia, di Catania e di Messina, l’ISPRA, l’Area Marina Protetta di Capo Milazzo e ScubaBiology.

Vermocani la ricercatrice | Evitare il contatto | rischio bruciori edemi e intorpidimenti