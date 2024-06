Una garanzia Lega al governo per 30 anni | Salvini mette all' angolo Schlein

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) Una campagna elettorale rovente, che si è conclusa per lain piazza Duomo a Milano con l'incontro pubblico dal titolo "Più Italia! Meno Europa". Il leader Matteoha esordito salutando la segretaria del Pd Elly: "Spero rimanga per 30segretaria del Partito democratico. È una brava persona, la sua guida del Pd èche per 30lasarà al", ha scandito il vicepremier dal centro del palco nel corso del comizio elettorale. Poi il ministro ha rinsaldato il rapporto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che oggi ha incontrato i suoi elettori in Piazza del Popolo: "Il mio abbraccio va alla piazza di Roma, quella di Giorgia Meloni, con cui governeremo a lungo. Più proveranno a dividerci, più ci uniranno", ha dichiarato.