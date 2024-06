Un altro assalto alla Nicol Preziosi Stavolta il bottino è di 500mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) di Claudio Rosellibis, lungo la provinciale Libbia sul tratto in discesa che dal centro abitato prosegue per la frazione di Tavernelle subito dopo lo stadio Zanchi e a poche centinaia di metri dlocale Stazione dei carabinieri. Due colpi messi a segno in poco più di un mese e mezzo, il che ha persino dell’incredibile. Modalità pressochè identiche e autori sempre ignoti, ma quasi certamente gli stessi: il tutto a distanza di soli 50 giorni. Sette settimane esatte, perché anche l’altra volta – nell’attività fondata da Maurizio Lacrimini, presidente della Baldaccio Bruni – agirono nelle prime ore notturne di un venerdì, il 12 aprile. Da appurare la quantificazione delche dovrebbe aggirarsi intorno aifra argento puro e leghe per la sua lavorazione.