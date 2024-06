Sono cambiati i criteri per identificare questa neurodivergenza e sempre più persone si scoprono autistiche Anche da adulte Serie tv e libri ne parlano Ma l' attenzione che ora riceve non è moda

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 1 giugno 2024) Una persona autistica non ha una malattia. Non è affetta da autismo. Ha l’autismo: cioè ha un differente modo di percepire la realtà che è atipico (dal punto di vista comportamentale, relazionale, cognitivo e sensoriale), rispetto a quello della maggior parte degli individui. Negli ultimi decenni le diagnosi di autismoaumentate in tutto il mondo. Secondo il rapporto stilato dal Center for Disease Control di Atlanta, che conduce da anni una ricerca epidemiologica in 11 stati americani sui bambini di otto anni, nel 2016 la prevalenza era di un bambino ogni 54; nel 2018 di uno su 44; nel 2020 di uno su 36. Elio a “Che Tempo che fa” sul tema dell’Autismo X «Oggi, in Italia, un bambino su 77 (con età compresa tra 7 e 9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, che ricevono una diagnosi 4,4 volte più spesso rispetto alle femmine» spiega Maria Luisa Scattoni, coordinatrice dell’Osservatorio nazionale autismo dell’Istituto Superiore di Sanità.