Shrek e vissero felici e contenti | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 1 giugno 2024): trama e cast delsu Italia 1 Questa sera, sabato 1 giugno 2024, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda ild’animazione del 2010 diretto da Mike Mitchell; prodotto dalla DreamWorks Animation e distribuito dalla Universal Pictures. Si tratta del quarto capitolo della serie cinematografica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Durante gli eventi del primo, il re Harold e la regina Lillian stavano per firmare un patto magico con l’infido e malvagio nano Tremotino nel Nido delle Megere, nel quale avrebbero ceduto il loro reame in cambio della salvezza della figlia Fiona, vittima di un incantesimo terribile e rinchiusa in una torre, dato che non si fidavano della Fata Madrina.