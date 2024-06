Schlein | Meloni cancella le libertà

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 1 giugno 2024) 17.03 "Faccio fatica a capire che lingua parla Giorgia,che film vede.Vede un altro Paese". Così la segretaria del Pdreplica alla leader FdI,che dal palco di Roma l'ha chiamata in causa. "L'altro giorno mi ha attaccata dicendo che la sinistral'identità. Ho risposto che il governo stando ladelle persone",dice. "Se hai un salario, non riesci a pagare l'affitto,a curarti, non hai piena. C'è una gigantesca questione sociale cheelude con armi di distrazione di massa".