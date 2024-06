Rondine in centinaia per Bisio e Pera Toons

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Arezzo,1 giugno 2024 – Secondo giorno di YouTopic Fest, il Festival internazionale sul Conflitto promosso daCittadella della Pace, che si svolge nel borgo alle porte di Arezzo fino a sabato 1° giugno riflettendo sul tema “Scommettere sulla fiducia, averla, riceverla, perderla, ritrovarla” (qui il programma: Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da "cittadelladellapace.musvc1.net" https://youtopicfest..org/). “Uno degli ingredienti per arrivare alla pace, è la fiducia. Ma dove nasce questo patrimonio fondamentale? - si è chiesto Franco Vaccari, presidente e fondatore di-. Nasce esclusivamente nelle nostre relazioni. La fiducia è invisibile, eppure è assolutamente concreta, perché quando do o ricevo fiducia, cambia la relazione, in maniera visibile, misurabile, e quindi si può parlare dell’impatto della fiducia, un ponte invisibile verso l’altro.