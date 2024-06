Roma Faisa Cisal | bene il risanamento di Atac ora è necessario pensare ai lavoratori e al livello dei servizi offerti

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 1 giugno 2024) “Accogliamo con favore il risultato raggiunto dae dal Comune diper ildell’Azienda. Si è trattato di un percorsoe non più procrastinabile viste le condizioni disastrose in cuiversava. Questo utile di 11 milioni di euro, vogliamo sottolineare, è stato raggiunto anche e soprattutto grazie aiche prima di tutti ne hanno pagato il prezzo, sia in qualità del lavoro che in termini salariali e di peggioramento delle condizioni di vita. Spiace notare che nelle note ufficiali siano stati ringraziati solamente i vertici aziendali. Sicuramente loro hanno tracciato la strada, ma a percorrerla sono stati prima di tutti i dipendenti. Ie noi dellasiamo comunque sempre pronti a fare la nostra parte, ora e in futuro, senza tirarsi indietro.