Prima Categoria Il Borgo Minonna blinda la porta | ufficiale l’arrivo di Jack Perez

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 1 giugno 2024) Il classe 2001, ex Jesina, torna a Jesi dopo le esperienze al Moie Vallesina e al Monsano. Sostituisce Morresi passato al Borghetto JESI, 1° giugno 2024 –è un nuovo giocatore del. Il portiere ex Jesina, classe 2001, torna a Jesi dopo le esperienze con Moie Vallesina e Monsano. “Finalmente si inizia a fare sul serio. – scrive il– Il primo acquisto non poteva che essere il numero 1. Classe 2001 reduce da una stagione da protagonista a Monsano, con tanta voglia di affermarsi anche in. Noi abbiamo accettato la sfida siamo sicuri di essere in BUONE MANI! Benvenuto”. La società del presidente Centanni, dunque, sostituisce subito Morresi, passato al Borghetto insieme al mister Luchetta e al ds Senesi.