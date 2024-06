Liste d’attesa Meloni | Presto visite e prestazioni sanitarie anche sabato e domenica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giugno 2024 –di, taglio al tetto di spesa per l’assunzione dei medici, massimo coinvolgimento degli specializzandi. E’ questa la road map della premier Giorgiaverso l’azzeramento delle, obiettivo del tanto atteso decreto Schillaci. E poi ‘bastone e carota’ per i camici bianchi che proveranno a contravvenire alle nuove disposizioni in merito e premi per chi invece le rispetterà. "Nei prossimi giorni faremo un altro provvedimento per costruire un meccanismo nazionale di monitoraggio delled'attesa, che non esiste. Vuol dire avere possibilità di intervenire in maniera puntuali. E ci saranno soluzioni per effettuare, che si faranno, abolire il tetto di spesa per l'assunzione dei medici, coinvolgere più gli specializzandi, sanzionare i dirigenti sanitari che non dovessero rispettare gli obiettivi di riduzione delled'attesa, premiandoli se invece lo fanno", ha dettoin occasione della giornata di chiusura della campagna elettorale in vista delle Elezioni Europee.