Le madri dei soldati russi nella black list di Putin la vendetta contro Way Home perché danneggia l’immagine della Russia

(Di sabato 1 giugno 2024) È finitarussa degli «agenti stranieri» l’organizzazione dal nome Way(in italiano strada verso casa), composta da, mogli e figlie deiimpiegati nell’invasione dell’Ucraina, che si battono per il ritorno dei loro cari dal fronte. La decisione è stata presa dal ministeroGiustizia di Mosca, che accusa il movimento di aver dipinto «un’immagine negativa»a e del suo esercito, e di aver «incoraggiato proteste illegali»il governo. Il registro degli agenti stranieri è uno strumento utilizzato dal governo russo per colpire oppositori politici, attivisti per i diritti umani e organizzazioni non governative che criticano le politiche del Cremlino. L’inserimento in questo elenco comporta un severollo amministrativo e obbliga le organizzazioni etichettate come agenti stranieri a operare sotto stretta sorveglianza, costringendo spesso molte di esse alla chiusura.