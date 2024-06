La street art e i diritti I graffiti di Shamsia paladina della libertà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Le opere intense e poeticheprimaartist donna afghana, che con uno stile originale ritrae e racconta un universo femminile forte in un mondo in cui a predominare con la violenza e a dettare legge sono i maschi. Uno spaccatosituazione in Afghanistan,condizione delle donne eloro richiesta di, ma che sa parlare al mondo intero grazie a un linguaggio fatto di colori e immagini potenti, che dicono di paura e repressione, ma soprattutto dicono di, di speranza e di una volontà di autodeterminazione più forte di ogni negatività. È quanto proporrà da oggi la mostra fotografica dal titolo “Afghanistan - Guerra, vita, sottomissione, mancanza die di“, allestita a Macherio negli spazibiblioteca civica, nella Corte del Cagnat di via Roma.