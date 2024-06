La Juventus licenzia Allegri per giusta causa L’allenatore fa ricorso | è battaglia legale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Torino, 1 giugno 2024 – Lahato perMassimiliano. L’ex allenatore bianconero ha ricevuto la notifica a Londra, dove si trova per assistere alla finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund. La storia dialla: 12 trofei, critiche e cadute Il caos post Coppa Italiaè stato esonerato dalla Juve all'indomani della finale di Coppa Italia giocata lo scorso 15 maggio a Roma contro l'Atalanta, vinta grazie a un gol di Dusan Vlahovic. Nel minuti di recupero della partita si era infuriato per un mancato fallo in attacco, togliendosi la giacca e gettando via la cravatta. Dopo l'espulsione, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, ha chiesto platealmente "Dov’è Rocchi?", cercando il designatore arbitrale.