La fine dell’era del fare | la nostra dipendenza dalle macchine solleva importanti questioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Viviamo in un’epoca di rapidissima evoluzione tecnologica, dove il concetto di “” sta subendo una trasformazione radicale che non deve essere demonizzato. Le tecnologie avanzate e l’automazione stanno cambiando il modo in cui eseguiamo le attività quotidiane e professionali, portandoci verso un’era di autonomia ed efficienza senza precedenti. Queste innovazioni stanno ridendo il nostro modo di vivere e lavorare, ma è fondamentale analizzare anche le implicazioni di questa transizione. Il cervello umano è progettato per risparmiare energia, preferendo compiere azioni con il minimo sforzo possibile. Questo principio si applica a una vasta gamma di attività, come camminare, cucinare, leggere e scrivere. Il nostro sistema nervoso monitora costantemente il consumo di energia per ottimizzarlo e risparmiarlo il più possibile.