Imprese Conte | casi Santanché-Toti c’è un capitalismo infetto

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giu. (askanews) – “Lei dovrebbe parlare con gli altri leader europei che hanno tutti il reddito di cittadinanza, si metterebbero tutti a ridere. Gli abbiamo fatto la guerra ideologica, abbiamo fatto la guerra contro i divanisti, abbiamo avuto esponenti politici come lache li insultavano e poi si scopre che il nostroè unperché laè accusata di truffa aggravata sui fondi Covid. Abbiamo un” e “io mi aspetto che ci sia da qui, da Rapallo, un sussulto di responsabilità rispetto a un modo di fare impresa”. Così il presidente M5S, Giuseppe, da Rapallo (Genova) per il 53esimo convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria. Parlando del caso Genova,ha ribadito che il governatore Giovannidovrebbe prendere atto della situazione e dimettersi: “si figuri se mi metto a fare la gogna pubblica di singole persone” ma non si può aspettare “anni” che arrivi “il rinvio a giudizio”.