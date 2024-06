Il vigile urbano che sognava di diventare sindaco La storia del candidato ‘seriale’ in Abruzzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giugno 2024 – Inc’è unche sogna di. Così ad ogni tornata elettorale sceglie un paesino abruzzese in cui candidarsi. E in trasferta, perché lui vive e lavora nella vicina Puglia, a Gallipoli. Quello di Guglielmo De Santis è un caso che potrebbe essere definitoper la grande perseveranza dimostrata. Questo, infatti, è il suo quarto tentativo consecutivo. Ma se contiamo anche le candidature fuori dall’, allora, la lista si allunga. Questa volta, De Santis ha scelto il borgo teramano di Rocca Santa Maria, 477 anime e tre sfidanti per lo scranno di primo cittadino alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. In corsa ci sono iluscente Lino Di Giuseppe, il consigliere Gabriele Di Giammartino e, per l’appunto, De Santis che si presenta alla guida della lista ‘Sovranisti’.