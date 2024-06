Il cuore di Dovi Vincere qui non ha prezzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) "Il Mugello è bello. Troppo bello. E il rammarico, semmai, è averci vinto solo una volta. Essere il primo su questa pista non ha". Ed era il 2017, quando Andreazioso mise la firma su quella ’sua volta’. Vittoria incredibile, per più motivi, ricordiamo bene? "Altro che. Stavo male. Malissimo. Avevo trascorso una notte orribile prima della gara. Ero ko, non avevo fatto il warm up. Al semaforo verde mi dissi: qui butta male. E invece…". Invece si portò a casa una gara che è una delle storie più belle della MotoGp dell’era moderna. "L’essere debilitato mi portò a gestire le mie energie in un modo unico. Non volevo e non potevo sprecarne o strafare e questo mi aiutò a tenermi al massimo anche quando fisiologicamente una gara dura e lunghissima come quella del Mugello ti fa entrare in riserva.