Gp d’Italia di MotoGp Bagnaia conquista le prove libere | al Mugello è festa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 1 giugno 2024) Firenze, 1 giugno 2024 – Peccovola sulla pista deldi fronte al pubblico di casa. Nel week end che porta alla gara ufficiale di domani pomeriggio (ore 14) del Gran Premiodi, il campione del mondo hato ledel mattino di sabato 1 giugno. Lo ha fatto con il tempo di 1’45’608. Secondo è arrivato Marc Marquez (Ducati – team Gresini) e terzo si è piazzato Franco Morbidelli (Ducati – Pramac) rispettivamente di 339 e 428 millesimi. Foto– X ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. .