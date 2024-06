Giorgia Meloni mi ha confuso con Benigni la stoccata di Zucchi che blasta la premier

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 1 giugno 2024) Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI, ha commentato ironicamente l’attacco ricevuto dalla presidente del Consiglio,. Intervistato da Aldo Cazzullo durante un evento a Sala Bolognese, Zuppi ha scherzato dicendo che“forse è stata tratta in inganno da Roberto”, facendo riferimento al celebre comico.Leggi anche: Patrizia, Bianca e Cristian: festeggiavano un esame. Intercettato un segnale, ricerche in corso Il contesto dell’attacco Zuppi ha chiarito di non aver mai criticato direttamente la riforma delato proposta dal governo. “La Chiesa non si schiera con una parte o con l’altra”, ha sottolineato. Il cardinale ha spiegato che il suo intervento mirava solo a richiamare l’attenzione sull’importanza della partecipazione più ampia possibile nelle riforme costituzionali, dato che gli equilibri costituzionali sono delicati.