Gable Steveson si cimenta in un altro sport dopo il wrestling ha già firmato un contratto

(Di sabato 1 giugno 2024) La medaglia d’oro olimpicaStevenson fu messo sottocon la WWE nel settembre del 2021, annunciato subito come membro di Raw tramite il draft dello stesso anno, ma per un debutto sul ring effettivo abbiamo dovuto aspettare fino a The Great American Bash 2023, nel roster di NXT dove ha sfidato Baron Corbin in un match finito in No Contest. Che ad oggi rimane il suo unico match televisivo dato per il resto ha solo combattuto in house show di NXT o di Sd. Lo scorso mese3 anniè stato rilasciato dalla federazione, pare che per festeggiare il suo 24esimo compleanno l’atleta olimpico abbiauncon i Buffalo Bills della durata di 3 anni,quindi da ora in poi si dedicherà alla NFL.non è stato l’unico membro della famiglia ad essere stato messo sottodalla WWE, anche il fratello maggiore Damon Kemp è stato assunto un mese prima di lui, però contrariamente dal fratellino ha subito iniziato a far parte della programmazione di NXT, lottando regolarmente nello show da ormai 2 anni, infatti nella prossima puntata dello show giallo fronteggerà l’NXT Heritage Cup Champion Tony D in un match non titolato.