Fiori nei jeans il nuovo singolo di Silvia Salemi

(Di sabato 1 giugno 2024) SIRACUSA –torna sulle scene con “nei” (Dischi dei Sognatori / Noise Symphony srls / Ada Music Italy), ilbrano disponibile in digitale e dal 21 giugno in radio. “nei” anticipa la raccolta “23 Ore” in uscita il 21 giugno, contenente i brani dell’album “23” (2017), i singoli pubblicati negli ultimi anni e 3 canzoni inedite. Caratterizzato da un ritmo irresistibile, “nei” mette in risalto la forza della passione che tiene insieme una coppia anche quando tra due persone nascono incomprensioni e sorgono delle difficoltà. Il brano vuole trasmettere un messaggio universale sulla necessità di cogliere la bellezza dell’amore, prima che sia troppo tardi. Prodotto da Francesco Tosoni, “nei” è un brano uptempo, risultato della collaborazione tra diversi autori che hanno lavorato insieme alla scrittura del testo, Davide Autorino, Ivan Amatucci,e Marco Rettani.