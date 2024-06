Festival del Giornalismo Cultura e sport al centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Seconda giornata deldi, con appuntamenti nelle Contrade del Bruco e della Chiocciola. Ieri mattina l’incontro nel Bruco, moderato da Pino Di Blasio, responsabile della redazione de La Nazione di Siena, dal titolo ’Comunicare ladel territorio’, che ha posto l’attenzione sugli scavi di San Casciano dei Bagni che nel 2021 hanno restituito i resti di un santuario etrusco-romano, il cui ritrovamento ha fatto in poco tempo il giro del mondo, donando grande notorietà non solo al comune, ma a tutto il territorio. A intervenire sulla vicenda, la sindaca della cittadina, Agnese Carletti, protagonista dell’operazione. "Questa è una storia di grandi equilibri tra istituzioni. Noi stiamo lavorando per farci conoscere sempre di più, per portare alla nostra comunità maggiori e migliori servizi", ha dichiarato la sindaca.