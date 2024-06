Eventi per attirare i turisti Le associazioni in campo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Destagionalizzare i flussici. È uno degli obiettivi dell’associazione albergatori Con Spoleto e di Confcommercio per rilanciare il settoreco alle prese ormai, da dopo la pandemia, con una spiccata stagionalità delle attività. A parlare sono i numeri perché l’occupazione annua negli alberghi cittadini è pari a poco più del 30% tanto che nei mesi invernali alcuni albergatori per ridurre i costi preferiscono addirittura chiudere. Ebbene, in più di un occasione Con Spoleto ha proposto di puntare anche sulla convegnistica. A tal proposito la città di Spoleto a dicembre ospiterà il consiglio nazionale dell’Associazione Giovani Avvocati. L’Associazione, nata nel 1966, conta ad oggi oltre mille iscritti e 160 Sezioni locali in tutta Italia.