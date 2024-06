Europei di Scherma Under 23 Italia da favola nella prima giornata | fa poker sul podio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 1 giugno 2024) Antalya, 1 giugno 2024 –di bronzo firmato. Ladi gare ai Campionati23 diad Antalya regala alla spedizione azzurra ben quattro medaglie in tre competizioni: tutti sul terzo gradino delAlessio Di Tommaso e Giulio Lombardi nel fioretto maschile, la fiorettista Giulia Amore e lo sciabolatore Lupo Veccia Scavalli. Un ottimo avvio per il Tricolorekermesse continentale in Turchia, seppur con il rimpianto di aver mancato l’assalto all’oro. Le prime due medaglie dell’sulle pedane turche sono arrivate dai fiorettisti. Il tabellone ad eliminazione diretta per Alessio Di Tommaso e Giulio Lombardi è iniziato nel turno dei 32 con le vittorie rispettivamente sul francese Spichiger 15-5 e sull’ungherese Bagdany 15-11.