Europee per l’elettore di sinistra il solito straniamento | nessuna forza in campo convince del tutto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Il poema leopardiano Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, che ha ispirato tante riflessioni sulla condizione umana, è forse il miglior riferimento per descrivere lo “” che prendedi, senza alcun pregiudizio antipolitico, ché anzi soffre l’assenza di un partito in cui riconoscersi e verso cui nutrire piena fiducia per l’affermazione dei diritti civili e di giustizia sociale. Le elezionisono proporzionali, quindi con piena libertà di scelta della lista e di candidate e candidati da votare con le preferenze. Proprio per questo, la difficoltà di decidere quale simbolo votare è ancor maggiore, per lo stato dei partiti all’opposizione del governo delle destre. Ogni lista che si colloca con un passabile grado di coerenza ao nella cosiddetta area progressista – Partito democratico, Movimento cinque stelle,italiana e Verdi, Pace, terra e dignità – contiene degli elementi positivi e delle controindicazioni che non suscitano, almeno in me, un consenso entusiasta.