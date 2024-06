Castelli aperti Biblofestival bufala e sagre | il week-end in provincia

Fonte : bergamonews di 1 giu 2024

Dal tesoro alla Necropoli” MAPELLO – Festa a Valtrighe – “Concerto per la Festa della Repubblica” a Mapello MARTINENGO – Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali MORENGO – “Palo rock festival” a Morengo musica e divertimento MOZZO – Festa dell’oratorio a Mozzo: le date NEMBRO – Per una cultura della sostenibilità: Gloria Gelmi presenta il suo libro a Nembro – “Pop stars”, a Nembro mostra di Mary Soldini – Al Modernissimo in scena “Freedom” OSIO SOTTO – “Biblofestival”, il programma dell’edizione 2024 PAGAZZANO – Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali PARRE – A Parre tornei e Fluo Party PEDRENGO – “Orator(n)iamo in festa” a Pedrengo: le date PONTE NOSSA – A Ponte Nossa mostra di Robert Swierkiewicz PONTE SAN PIETRO – A Ponte San Pietro torna la festa dell’oratorio – A Locate tre week-end di festa dell’oratorio PUMENENGO – Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali ROMANO DI LOMBARDIA – Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali SAN PELLEGRINO TERME – “BeerGhèm”, a San Pellegrino festa della birra artigianale SARNICO – Festa all’oratorio di Sarnico: le date SCANZOROSCIATE – “Settimana dello sport” a Scanzorosciate SCHILPARIO – “Primavera nell’aia” a Schilpario SERIATE – A Seriate la mostra “Marco Tomasi Architetto” SERINA – “Serina League”, giornata fra sport e divertimento SOLZA – A Solza due week-end di Festa Alpina – Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – Annivesario della morte di Papa Giovanni: programma delle celebrazioni SOVERE – Festa patronale a Sellere TERNO D’ISOLA – “Cammino per la pace” da Terno d’Isola a Sotto il Monte TORRE DE’ BUSI – Incontro Valle San Martino – Valle Imagna TORRE DE’ ROVERI – Sagra alpina a Torre de’ Roveri TORRE PALLAVICINA – Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali TRESCORE BALNEARIO – A Trescore mostra “Intorno a Lorenzo Lotto” TREVIGLIO – “Sagra della bufala”, a Treviglio gusto e divertimento – Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali TREVIOLO – Oratorio in festa a Treviolo URGNANO – “Hobbylandia”, a Urgnano mostra di modellismo e collezionismo – Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali VALBONDIONE – Gli Alpini di Valbondione festeggiano il centenario VILLONGO – Mercato agricolo a Villongo ZANICA – “Biblofestival”, il programma dell’edizione 2024 .

Castelli aperti Biblofestival bufala e sagre | il week-end in provincia