Fonte : noinotizie di 1 giu 2024

Un percorso didattico volto a spiegare, in teoria e nella pratica, che ciò che di buono quotidianamente portiamo in tavola non nasce per caso e non nasce già confezionato: è frutto di lavoro, sacrificio e tanta passione degli agricoltori che sin dalle prime ore del mattino sono a lavoro nelle loro aziende per fornire prodotti freschi e trasformati da consumare all’insegna del gusto e della genuinità.

Castellaneta | nella giornata del latte concluso in masseria il percorso didattico Seconde classi della scuola primaria Pascoli-Giovinazzi