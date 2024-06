Calciomercato Milan Adarabioyo rimane in Premier | sfuma l’obiettivo di Furlani

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 1 giugno 2024)rimarrà inLeague: niente da fare perche si vede sfuggire un obiettivo per la difesauno degli obiettivi delper la difesa. I dirigenti e gli uomini mercato rossoneri avevano messo gli occhi già da tempo su Tosin. Il centrale difensivo classe ’97, che si svincolerà a fine mese dal Fulham, era uno dei nomi accostati al club rossonero. L’amministratore delegato del, Giorgio, ha seguito da vicino la situazione relativa al difensore inglese. L’interesse c’è stato, ma non si è mai andati oltre dei semplici sondaggi. E così la pistasi è via via raffreddata. Orasembra proprio essereto, con il calciatore che è considerato sempre più vicino a trasferirsi al Chelsea del nuovo allenatore Enzo Maresca.