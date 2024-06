Calcio e futsal a giugno tutte le finali giovanili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Per tutto il mese dile Marche torneranno a ospitare leTim: i migliori talenti dele delitaliano, dall’under 18 all’under 15, si affronteranno per le sfide che assegneranno i tredici scudetti delle competizioni che sono organizzate dal Settore giovanile e scolastico della Figc. Sono sei gli stadi che per tre settimane ospiteranno l’ampio programma delle, per un totale di 31 gare tra le quali trediciscudetto, quattroper il terzo posto e 14 gare di semifinale: il Del Conero di Ancona, il Del Duca di Ascoli, il Recchioni di Fermo, il Tubaldi di Recanati, il Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto e il Della Vittoria di Tolentino. A questi stadi si aggiunge il PalaPrometeo Estra di Ancona, dove si svolgeranno gli incontri dia cinque.