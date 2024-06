Atalanta -Fiorentina – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 1 giugno 2024) Per chiudere in bellezza la stagione 2023-24 della Serie A,BC esi incontrano domenica 2 giugno sera, per rispettare un appuntamento tanto atteso. Le due squadre hanno avuto fortune molto diverse nelle recenti finali UEFA e ora si ritrovano a Bergamo, dove i vincitori dell’Europa League continueranno a festeggiare il loro successo. Il calcio di inizio diè previsto alle 18 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreInizialmente rinviata quando il dirigente dellaJoe Barone ha avuto un infarto poco prima del calcio d’inizio – dopo il quale è poi deceduto – la partita di questa settimana tra i viola e l’è stata da allora fonte di molte discussioni.