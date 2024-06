Ascoli la prima parte è fatta Ok agli stipendi ora l’iscrizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) L’porta a casa mezza partita relativa all’imminente iscrizione che i vertici del club dovranno completare nel corso delle prossime ore ottemperando al rispetto dei termini ultimi fissati per martedì 4 giugno. Dopo le risorse economiche ottenute attraverso le sponsorizzazioni per la prossima stagione anticipate dalle aziende ascolane, di cui vi avevamo già parlato nei giorni scorsi, la società bianconera ha provveduto ad effettuare i pagamenti deglidovuti nonché degli emolumenti Inps, Irpef e delle pratiche burocratiche necessarie per il rilascio della licenza nazionale per il campionato 2024-25. Questo ha consentito di depositare regolarmente lo stato patrimoniale della situazione intermedia al 31 marzo 2024, il fascicolo di essa, il verbale di approvazione, la relazione della società di revisione e gli indicatori di controllo.