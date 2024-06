Fonte : lanazione di 1 giu 2024

Diversi i testimonial e gli ospiti del Festival, alcuni dei quali da sempre vicini al Centro di Palazzo Francisci. AMATI Festival si svolgerà in concomitanza con la Giornata Mondiale d’azione sui Disturbi dell’Alimentazione istituita nel 2015 allo scopo di approfondire la comprensione di questi disturbi come malattie gravi e curabili, unire attivisti, professionisti, genitori/tutori e malati per promuovere la conoscenza e la prevenzione di un fenomeno che solo in Italia affligge 3 milioni di persone.

’Amati Festival’ Sfida ai disturbi alimentari