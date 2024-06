Abbiamo capito chi sono Giovani trascinati dalla piena del fiume la scoperta sulla loro identità

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 1 giugno 2024) Il maltempo non dà tregua al Nord Italia con temporali e vento forte che nella giornata di venerdì 31 maggio hanno fatto scattare l’allerta arancione per Lombardia e Veneto e quella gialla in Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Tredispersi dalle 13.30 di venerdì, travoltidelNatisone, nella zona di Premariacco, in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. Il sindaco Michele De Sabata ha aggiornato i cittadini dal suo profilo Facebook: “Stanno cercando 3 persone, un uomo e 2 ragazze, nelNatisone;rimasti bloccati. La vettura ferma a Premariacco è targata Romania, in questo momentosull’asta deltra Premariacco e Manzano due elicotteri, uno dei vigili del fuoco con i sub e l’elisoccorso del 118 in attesa a casali Potocco”.