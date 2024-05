Uccise un ladro che stava rubando nel negozio | tabaccaio torinese condannato a cinque anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024)di carcere. È la condanna inflitta dal tribunale di Ivrea a Marcellino Franco Iachi Bonvin, ildi Pavone Canavese (Torino) che il 7 giugno 2019 sparò contro i ladri cheno assaltando il suouccidendone uno, Ion Stavila, un 24enne originario della Moldavia. Bonvin, accusato di omicidio volontario, è andato a processo con rito abbreviato ottenendo lo sconto di un terzo della pena. La procura aveva chiesto 12di carcere per il 71enne, il cui capo d’imputazione si era aggravata dopo una prima incolpazione di omicidio colposo per eccesso di legittima difesa. “Sono abbastanza deluso dalla sentenza perché mi aspettavo l’assoluzione”, ha detto il. “Non ho fatto altro che difendermi – ha aggiunto all’uscita dal palazzo di giustizia – ma da persona normale, padre e nonno, ho trascorso questisoffrendo per quello che è successo”.