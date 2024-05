Confronto a quattro sull’alluvione Tutti gli appuntamento elettorali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Secondotra i candidati sindaco di Cesena. A organizzarlo è il comitato Alluvionati e Franati sul tema ’Dopo l’alluvione, quali scelte urbanistiche la messa in sicurezzadel territorio’. L’incontro, moderato da Vincenzo Mastropasqua, si terrà domani alle 20,30 nella sede dell’associazione Hobby 3^ Età in viale Gramsci. Oggi pomeriggio al parco Cesuola si terrà la tappa della Fiera delle Cose Belle. Si partirà alle 19 con un aperitivo in musica, insieme a Dj Code2 e, a seguire, alle 20:30, interverrà il sindaco Enzo Lattuca che, assieme alle forze della coalizione, racconterà le progettualità messe in campo in questi anni per il quartiere e gli obiettivi futuri. Domani alle 18 alla sala Auser in via Comandini sarà ospite di Fondamenta-Alleanza Verdì e Sinistra Nichi Vendola.