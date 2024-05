Star Wars Outlaws la Gold e l’Ultimate Edition costano troppo secondo alcuni fan

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Appena qualche giorno fa Ubisoft ha condiviso tante novità su, dove tra queste troviamo anche l’annuncio dellae del, edizioni speciali del gioco che includono all’internocontenuti esclusivi ma che stando a non pochi fan sono contraddistinte da un prezzo un po’alto. Ricordiamo per chi si fosse perso le recenti novità suche Ubisoft pochi giorni fa ha pubblicato il trailer con data d’uscita, rivelando contestualmente anche le edizioni più costose del titolo, con lache è disponibile al prezzo consigliato di 109,99 Euro e, disponibile ad un prezzo di 129,99 Euro. Ma come abbiamo accennato poco sopra in questo articolo, immediatamente dopo l’annuncio non pochi fan hanno condiviso tutto il proprio dissenso per i prezzi un po’alti di queste due edizioni speciali di, affermando che offrono pochi contenuti interessanti rispetto alla cifra necessaria per acquile.