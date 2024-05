Roland Garros 2024, Djokovic al secondo turno

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 29 maggio 2024) (Adnkronos) – Il serbo Novak, attuale numero 1 del tennis mondiale, accede aldeldopo aver battuto in tre set il francese Pierre-Hugues Herbert, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-3), 6-4. Accede alanche Flavio Cobolli, l’azzurro all’esordio si è imposto in quattro set sul serbo Hamad Medjedovic con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7 (2-7), 6-3 in tre ore di gioco. Si qualificano per ilanche gli azzurri Luciano Darderi e Giulio Zeppieri. L’italoargentino, numero 40 Atp, si è imposto sull’australiano Rinky Hijikata, 6-3, 7-6 (8-6), 6-1, mentre Zeppieri ha avuto la meglio sul francese Adrian Mannarino, numero 22 del tabellone, in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-1, 6-2.