Per la scienza quella voglia di mangiare il tuo bambino ti rende un genitore migliore

(Di mercoledì 29 maggio 2024) A quanti genitori è capitato di dire, osservando il proprio bimbo, “lo prei a morsi”? Bene, per laè assolutamente normale e, anzi, questo istinto di “” ilrebbe genitori migliori. Secondo l’etologia, in particolare, ovvero lo studio del comportamento umano secondo una prospettiva biologica, ci sarebbero alcune caratteristiche fisiche “carine”, così come individuate dal padre dell’etologia Konrad Lorenz in quello che lui chiama “baby schema”, che ci spingerebbero a voler letteralmente “mordere” chi è in possesso di tali caratteristiche: volti rotondi, occhi grandi, fronte spaziosa e mento piccolo. Basti pensare, ad esempio, alle fattezze delle bambole o ai cartoni animati. In una presentazione alla rivista Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), un team di ricercatori ha testato l’impatto del “baby schema” sulla percezione della dolcezza e sulla motivazione per la cura in 122 studenti universitari; usando tecniche di morphing, hanno manipolato le fotografie di 17 volti di bambini riproducendo immagini di bambini “carini” (viso rotondo, fronte alta, occhi grandi, naso e bocca piccoli), e bambini “non carini” ( viso stretto, fronte bassa, occhi piccoli, naso e bocca grandi).