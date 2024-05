Muore risucchiato dal motore di un aereo ad Amsterdam

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tragedia allo scalo internazionale diSchiphol. Una persona è morta dopo essere stata risucchiata tra le pale rotanti di una turbina di unpasseggeri che era in partenza allo scalo olandese. Un dramma vissuto in diretta e in prima persona da alcuni passeggeri del volo che hanno visto l'orrenda fine della vittima. A dare maggiori dettagli su quanto avvenuto sono stati i funzionari di Schiphol precisando che l'incidente è avvenuto sul piazzale fuori dal trafficato terminal dell'hub mentre un volo Klm era pronto a partire per Billund in Danimarca. "Oggi a Schiphol si è verificato un incidente durante il quale una persona è finita neldi unin funzione", ha scritto la compagnia di bandiera olandese Klm in una nota, aggiungendo che "purtroppo la persona è morta".