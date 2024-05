Meeting dei ‘Grandi Ospedali’ al Cardarelli centinaia tra scienziati professionisti manager e comunicatori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 29 maggio 2024)di partecipanti tra, per due giorni di workshop, dibattiti e oltre 40 laboratori tematici. Sono le coordinate del terzo Opendei “Grandi Ospedali”, l’evento organizzato da Koncept oggi e domani a Napoli (presso l’Aornoggi e l’Università Federico II domani) e che vede in questa edizione la collaborazione dell’AORN, dell’AOU Federico II e dell’Università Federico II. Iscritti in qualità di partecipanti attivi ai diversi tavoli oltre 600 operatori specializzati. Alla giornata inaugurale prendono parte la vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e Giovanni Migliore, presidente nazionale di FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie ed Ospedaliere).