LIVE Zeppieri-Mannarino Roland Garros 2024 in DIRETTA | la pioggia insiste su Parigi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:21 Neanche il tempo di iniziare il palleggio di riscaldamento. Piove ancora! Si torna in attesa amici di OA Sport. A questo punto chissà che i quarti match di ogni campo non vengano già riposizionati piuttosto ché cancellati. 14:10 Sono in campo Ashlyn ... oasport