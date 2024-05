(Di martedì 28 maggio 2024) "Salviamo il174 che èormai da quasi nove– afferma il consigliere Guido Dazzi –. Attraversa una splendida zona delle Alpi. E’in conseguenza di un’ordinanza emessa dal sindaco Gianluigi Giannetti. Durante questo periodo, mi sono recato due volte a Fivizzano per discutere di persona con il Sindaco e – spiega il consigliere – valutare la possibilità di riaprire ilalmeno nei giorni in cui la cava Castelbaito è ferma. Il primo cittadino di Fivizzano, ha mostrato apertura nei confronti di questa proposta, considerando anche la partecipazione della Sezione Cai di Carrara, che gestisce il, e la ditta Waltob Successori che opera nella cava stessa. Tuttavia, nonostante la disponibilità iniziale.

I video finivano sui social. Il Parco ha emesso un’ordinanza per bloccare l’accesso al Monte Marsicano. In Trentino trovato morto un cucciolo di orso albino repubblica

"Il sentiero 174 sulle Apuane è chiuso da 9 mesi: va riaperto" - "Il sentiero 174 sulle Apuane è chiuso da 9 mesi: va riaperto" - "Salviamo il sentiero 174 che è chiuso ormai da quasi nove mesi – afferma il consigliere Guido Dazzi –. Attraversa una splendida zona delle Alpi Apuane. E’ chiuso in conseguenza di un’ordinanza emessa ... lanazione

Intrusione umana disturba la stagione degli amori degli orsi nel Parco Nazionale d’Abruzzo - Intrusione umana disturba la stagione degli amori degli orsi nel Parco Nazionale d’Abruzzo - Nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, gli orsi stanno affrontando una minaccia inaspettata durante la loro stagione degli amori: ... occhioche

Parco d’Abruzzo, stop ai “guardoni” che riprendono gli orsi in amore. Chiuso un sentiero affollato di curiosi - Parco d’Abruzzo, stop ai “guardoni” che riprendono gli orsi in amore. chiuso un sentiero affollato di curiosi - I video finivano sui social. Il Parco ha emesso un’ordinanza per bloccare l’accesso al Monte Marsicano. In Trentino trovato morto un cucciolo di orso albino ... repubblica