Non poteva passare inosservata sul web la frase di Papa Francesco che, nell’assemblea generale dei vescovi del 20 maggio scorso, aveva chiesto di non ammettere in seminario candidati dichiaratamente omosessuali perché “C’è già troppa frociaggine“. In men che non si dica online è arrivata una ... cultweb

La prima cosa che ho pensato quando ho letto gli articoli in cui si riportavano le parole del pontefice sui seminaristi gay è stata: “Ma questo è Lercio!”. Salvo poi scoprire, tra stupore e un amaro sorriso, che la notizia era vera. Per Bergoglio “c’è troppa frociaggine” nei seminari. Da qui, il ... ilfattoquotidiano

Il Papa e la frase sulla troppa ‘frociaggine’: “Mi scuso, non volevo offendere, in Chiesa spazio per tutti” - Il papa e la frase sulla troppa ‘frociaggine’: “Mi scuso, non volevo offendere, in Chiesa spazio per tutti” - “Troppa frociaggine nei seminari”, era la frase incriminata. Ora papa Francesco si scusa, secondo una nota della sala stampa vaticana. fanpage

Imma Battaglia: 'Sono fieramente frocia ma offesa e delusa dal Papa' - Imma Battaglia: 'Sono fieramente frocia ma offesa e delusa dal papa' - Sulle affermazioni di papa Francesco ha spiegato: "Sono rimasta senza parole perché per quanto questo papa sia popolare mi lascia delusa e offesa (ANSA) ... ansa

Monsignor Savino: "Travisate le parole del papa sui gay" - Monsignor Savino: "Travisate le parole del papa sui gay" - Era lì il vescovo di Cassano e vicepresidente della Cei, monsignor Francesco Savino, quando papa Francesco pronunciava probabilmente ... “Ma è proprio questo il punto”, spiega monsignor Savino, ... rainews