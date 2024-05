Gudmundsson rischia il carcere per violenza sessuale | rinviato a giudizio in Islanda Fanpage

(Di martedì 28 maggio 2024) Al centro dei discorsi di mercato, il fantasista del Genoa, Albert, potrebbe presto vedere tutte le opportunità sfumare in un batter d’occhio. Su di lui c’è l’interesse del Napoli oltre che di Juve e Inter. L’islandese è stato infattiinper. Una vicenda che per il calciatore era chiusa, il caso era stato archiviato due mesi fa. La vittima ha però fatto ricorso e ha ottenuto la riapertura del caso. Lo scrivefino a 16 anni di“Albertè di nuovo nei guai eun anno di. I fatti risalgono alla scorsa estate, quando il calciatore fu denunciato da una donna conosciuta in un locale di Reykjavik, ma adesso la vicenda si sta mettendo male per l’islandese, nonostante il caso fosse stato archiviato due mesi fa.

