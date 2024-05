Cani robot pronti ad uccidere Cina trasforma migliori amici dell’uomo in macchine da guerra – Video

(Di martedì 28 maggio 2024) (Adnkronos) – L'esercito cineseil migliore amico dell'uomo in una macchina per. Durante le recenti esercitazioni militari con la Cambogia, Pechino ha infatti mostrato un canecon un fucile automatico montato sulla schiena. "Può fungere da nuovo membro nelle nostre operazioni di combattimento urbano, sostituendo il personale (umano) durante ricognizioni, identificazioni e .

Cambogia: ecco i cani robot cinesi progettati per uccidere - Cambogia: ecco i cani robot cinesi progettati per uccidere - I 'robodog' hanno fatto il loro debutto durante 'Golden Dragon', le esercitazioni militari congiunte tra Cina e Cambogia. Cani-robot progettati per uccidere, telecomandati e con fucili mitragliatori i ... informazione