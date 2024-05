Sempre più tumori fra i 15 e i 39 anni L’allarme dell’oncologo Tortora Ma non sono quelli tipici dei giovani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Faccio l’oncologo da quasi 35. Posso dire che 15, 20fa non vedevo ragazzi di 27-28conal pancreas“. Fa una certa impressione ascoltarelanciato dall’oncologo Giampaolo, direttore del Comprehensive Cancer Center del Policlinico Gemelli di Roma. Il luminare, in un’intervista con Adnkronos Salute, ha denunciato un preoccupante aumento di casi di tumore in etàle. “Oggi”, spiega, “mi occupo molto frequentemente di casi di 40enni o ancora piùcon vari tipi di tumore diversi.che nondei“, specifica il professore. “Chi fa il clinico non vede i numeri, ma i pazienti che entrano in ambulatorio. E ad aumentare in questa fascia d’età sotto i 40neoplasie tipiche dell’adulto.