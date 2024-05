(Di lunedì 27 maggio 2024) Durante la puntata di oggi,27, de L', il giocoavrà unassai particolare, da, e gli indizi portano verso un nome preciso: ecco di chi si tratta. Una sorpresa attende,su Rai 1, gli spettatori de L'. Come suggerito più volte da Marco Liorni nel corsoscorse puntate, ladi questo27avrà unmolto particolare. Unico indizio per risolvere il mistero:unda! Come davide.it ha svelato in anteprima, dovrebbe trattarsi nientepopodimeno che di Roberto Benigni. L'artista toscano, intervenuto ieri per la Giornata Mondiale dei Bambini, dove si è reso protagonista di un simpatica siparietto "elettorale" all'indirizzo del Papa, ha infatti vinto il premionel 1997 con La vita è bella.

Cillian Murphy celebra la sua irlandesità e dedica l' Oscar come miglior attore a chi opera per la pace dopo aver ringraziato il regista di Oppenheimer Christopher Nolan. Vittoria annunciata quella di Cillian Murphy , che si è portato a casa l' Oscar 2024 come miglior attore per il suo ruolo di J. ... movieplayer

L'Eredità stasera su Rai 1 è da Oscar: chi sarà il celebre autore della Ghigliottina di lunedì 27 maggio - L'Eredità stasera su Rai 1 è da oscar: chi sarà il celebre autore della Ghigliottina di lunedì 27 maggio - Durante la puntata di oggi, lunedì 27 maggio, de L'Eredità, il gioco della Ghigliottina avrà un autore assai particolare, da oscar, e gli indizi portano verso un nome preciso: ecco di chi si tratta. movieplayer

Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 27 Maggio, in prima serata - stasera in TV: Film da vedere Lunedì 27 Maggio, in prima serata - stasera in TV, Lunedì 27 Maggio 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chi ... comingsoon

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 26 Maggio, in prima serata - stasera in TV: Film da vedere Domenica 26 Maggio, in prima serata - stasera in TV, Domenica 26 Maggio 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in c ... comingsoon