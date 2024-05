Verde trascurato pare una giungla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) "Il degrado chiama degrado e l’incuria crea disordine e disagio. È grave notare come la nostra amministrazione non si renda conto di questo e porti assurde argomentazioni per coprire le proprie carenze": La considerazione è di Elisa Rossini, capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia e candidata per il Consiglio comunale alle prossime amministrative. "Più volte l’assessore all’Ambiente Filippi ha affermato, di fronte alle nostre richieste di curare ilcittadino provvedendo a tagliare l’erba per evitare che cresca incolta, che tutto è pensato per mantenere le biodiversità". Se facciamo, prosegue Rossini, "due passi in Viale Caduti in Guerra ad esempio (ma è solo un esempio purtroppo perchè non è l’unica via della città ridotta così) vediamo aiuole invase da erbacce e cespugli così alti da nascondere oltre ad oggetti di arredo urbano raggiungibili solo se accompagnati da un abile giardiniere che faccia strada tagliando lacircostante, anche la droga che gli spacciatori ripongono nel luogo sicuro creato dall’incuria degli amministratori locali", attacca la capogruppo di Fratelli d’Italia e candidata in Consiglio comunale.