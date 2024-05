(Di domenica 26 maggio 2024) Attraverso le immagini scattate dai fotografi che hanno preso parte alle missioni, alla mostra sarà possibile conoscere da vicino le attività a bordo della Life Support, l’impegno dello staff e ledeisoccorsi. Oltre alle foto sarà possibile vedere anche alcunideisalvati durante le missioni e il kit che viene consegnato dallo staff a bordo nave. All’inaugurazione presente anche Maria Teresa Leone della Provincia di Lucca e l’operatore di Emergency Flavio Catalano, che ha raccontato la sua esperienza a bordo della nave da soccorso. Ieri e questa sera a partire dalle ore 18, inoltre, l’evento "Alla salute di tutti – Porta dei Borghi per Emergency", durante il quale si potranno gustare birre, cocktail e vino ai locali Dal Bardo, De Cervesia e Vinaiolo per festeggiare insieme i 30 anni di Emergency. 1 euro di ogni drink sarà devoluto ai progetti dell’associazione.

Negli scatti commoventi le storie e gli effetti personali dei naufraghi - Negli scatti commoventi le storie e gli effetti personali dei naufraghi - Attraverso le immagini scattate dai fotografi che hanno preso parte alle missioni, alla mostra sarà possibile conoscere da vicino le attività a bordo della Life Support, l’impegno dello staff e le com ... lanazione

Massimo Bernardini commosso per l’addio a Tv Talk/ Video: “È ora di passare la palla ai giovani” - Massimo Bernardini commosso per l’addio a Tv Talk/ Video: “È ora di passare la palla ai giovani” - Massimo Bernardini lascia Tv Talk e, ringraziando i suoi colleghi, si è commosso al pensiero di abbandonare quella comunità che lui stesso ha creato ... ilsussidiario

Thiago Motta commosso: “Chiuso ciclo bellissimo. Lascio amore e ambizione" - Thiago Motta commosso: “Chiuso ciclo bellissimo. Lascio amore e ambizione" - Anche lo scorso anno una stagione ottima. C'è solo da ringraziare. I tifosi che ci hanno sostenuto in casa e in trasferta, un gruppo che ha fatto la storia del club. Tutta al città per l'accoglienza, ... tuttosport