Macelloni - lettera ai candidati | Serve una strategia unitaria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) VALDERA Unaaisindaci del Pd della Valdera, Matteo Franconi (Pontedera), Fabrizio Lupi (Ponsacco) e Barbara Cionini (Capannoli). La missiva arriva dal sindaco uscente di Peccioli e candidato Renzo. "Parto da una considerazione: noi, in quantosindaci di zona del Pd, abbiamo la speranza di risultare eletti e di governare. In tal caso il nostro lavoro sarà quello di guidare un’amministrazione per organizzare e gestire servizi per i cittadini - scrive- Il tema di fondo, è come sarà possibile erogare servizi migliori e più efficienti e possibilmente a costi più contenuti in una Valdera più innovativa. Per questo mi rivolgo a voi, colleghisindaci, Cionini, Franconi e Lupi, in forza di una comune militanza nel Pd. E’ necessario che Capannoli, Ponsacco e Peccioli, situati su un importante asse della Valdera e portatori di problemi analoghi, sappiano condividere una